Из Египта в Украину прибыло более 25 тысяч граждан, - МИД

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Пассажиры прошли необходимые контрольные процедуры в аэропортах

По состоянию на 20 марта 25 237 тысяч украинцев, которые находились на территории Египта, вернулись в Украину. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По предварительной информации, 22 тысяч 328 граждан прилетели из Шарм-эль-Шейхе, а 2 тысячи 909 украинцев были доставлены из Хургады.

"Уже в Украине все граждане, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады - 830 человек. 11 человек, которые находились в Египте с нетуристической целью, сегодня вернулись в Украину при содействии посольства Украины в Египте", - подчеркнули в пресс-центре МИД.

Как отмечается, самолет авиакомпании "Sky Up" специально прибыл в Хургаду с Шарм-эль-Шейхе для возвращения граждан в Украину по инициативе компании "Join Up".

В то же время в МИД подчеркнули, что пассажиры, которые находились на карантине в отелях Египта, прошли необходимые контрольные процедуры в аэропортах.

По данным ведомства, посольство продолжает способствовать выезда из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. Отмечается, что такие граждане и при возможности отправляются чартерными рейсами со свободными местами.

Напомним, недавно харьковчанка Ирина, которая вернулась с отдыха в Египте, сообщила, что украинцев, которые вернулись из "карантинного" отеля в Египте, не проверили тестами на вероятное инфицирование коронавирусом.