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Иваночко обратилась к Зеленскому с просьбой прекратить вакханалию вокруг закупки вакцины от COVID-19

Инна Иваночко ua.sbu.ua

Украинская общественная деятельница, активистка и руководительница Гуманитарной группы Движения "Украинский выбор – право народа" во Львовской области Инна Иваночко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить вакханалию вокруг закупки вакцины от COVID-19. Соответственное обращение опубликовано в Facebook.

Приводим его текст дословно:

Господин Президент!
 
Я, как гражданка Украины, защитником чьих прав и свобод Вы обязаны быть по долгу занимаемой должности, обращаюсь к Вам, с требованием, прекратить всю эту вакханалию, вокруг закупки вакцины от COVID-19.
 
Вы, как и Ваше окружение, имеете возможность лечиться, расходуя на это Государственные средства, а миллионы Граждан Украины, которые и так находятся на грани выживания, выносят из дома последние копейки на лечение, эффективность которого, согласно статистике, минимальна...
 
Народ Украины избрал Вас, не для того, что бы стать объектом экспериментов и инструментом, в политических шоу, а для защиты своих интересов!
 
Людям, абсолютно всё равно, где Вы закупите вакцину, главное, что бы они могли сохранить жизнь и здоровье.
 
Если Вы не справляетесь, уходите!
 
Так будет по крайней мере честно!
 
Люди устали от безумных фантазий и поступков, которые, как из "рога изобилия", выдаёт Ваша команда!
 
Да-да, это именно Ваша команда, которая зашла во Власть на Вашем имени.
 
Жизнь, это не "видосики" и шоу!
 
Вернитесь на землю и посетите любую районную больницу!
 
Посмотрите, какой ужас там происходит!
 
Требую от Вас защиты моих гражданских прав и свобод, в соответствии с Конституцией Украины и Вашими должностными обязанностями!
 
Думаю, что меня в этом вопросе поддержит большинство граждан Украины!
 
С Уважением.
Инна Иваночко
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