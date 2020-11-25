Иваночко обратилась к Зеленскому с просьбой прекратить вакханалию вокруг закупки вакцины от COVID-19

Инна Иваночко ua.sbu.ua

Украинская общественная деятельница, активистка и руководительница Гуманитарной группы Движения "Украинский выбор – право народа" во Львовской области Инна Иваночко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить вакханалию вокруг закупки вакцины от COVID-19. Соответственное обращение опубликовано в Facebook. Приводим его текст дословно: Господин Президент!

Я, как гражданка Украины, защитником чьих прав и свобод Вы обязаны быть по долгу занимаемой должности, обращаюсь к Вам, с требованием, прекратить всю эту вакханалию, вокруг закупки вакцины от COVID-19.

Вы, как и Ваше окружение, имеете возможность лечиться, расходуя на это Государственные средства, а миллионы Граждан Украины, которые и так находятся на грани выживания, выносят из дома последние копейки на лечение, эффективность которого, согласно статистике, минимальна...

Народ Украины избрал Вас, не для того, что бы стать объектом экспериментов и инструментом, в политических шоу, а для защиты своих интересов!

Людям, абсолютно всё равно, где Вы закупите вакцину, главное, что бы они могли сохранить жизнь и здоровье.

Если Вы не справляетесь, уходите!

Так будет по крайней мере честно!

Люди устали от безумных фантазий и поступков, которые, как из "рога изобилия", выдаёт Ваша команда!

Да-да, это именно Ваша команда, которая зашла во Власть на Вашем имени.

Жизнь, это не "видосики" и шоу!

Вернитесь на землю и посетите любую районную больницу!

Посмотрите, какой ужас там происходит!

Требую от Вас защиты моих гражданских прав и свобод, в соответствии с Конституцией Украины и Вашими должностными обязанностями!

Думаю, что меня в этом вопросе поддержит большинство граждан Украины!

С Уважением.