Использование паспорта вакцинации может быть опасно для медицинских туристов, - эксперт

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Использование ковид-паспортов может как ускорить лечение украинцев с тяжелыми заболеваниями за рубежом, так и нести существенные риски для их здоровья. Об этом пишет Анна Пешкова в статье "Запрет на путешествия или новые возможности? Что грозит отказникам от "паспорта вакцинации" в Украине" для 112.ua, ссылаясь на позицию президента Ассоциации медицинского туризма Украины Виолетты Янышевской.

"Сегодня медицинскому туристу во многих странах необходимо проходить самоизоляцию. Это дополнительные финансовые и временные затраты. И чаще всего у людей с серьезными заболеваниями просто нет времени находиться на карантине. Например, те, кто решает отправиться в Израиль на лечение, на данный момент обязаны в течение 10 дней (раньше - 14) находиться в карантинной зоне. И только после этого при отрицательном ПЦР-тесте пациенты заходят на лечение. С точки зрения привилегий, которые может дать паспорт вакцинации, он будет иметь положительный эффект для миллионов путешественников и тысяч медицинских и оздоровительных туристов для оперативного выезда за рубеж", - подчеркивает президент АМТУ.

Однако Виолетта Янышевская также указывает на необходимость тщательно оценивать целесообразность проведения вакцинации для медицинских туристов.

"Мы как Ассоциация медтуризма в первую очередь стоим на страже здоровья пациентов. Сейчас мир только в начале пути вакцинации и пока еще не известны отдаленные влияния вакцины на разные группы населения через полгода-год. Уже сейчас видим случаи в некоторых странах, когда пациенты пожилого возраста с набором хронических заболеваний умирали после вакцинации. Еще неизвестно, можно ли вакцинировать лиц, к примеру, с активной онкологией или активной онкогематологией, которые находятся в иммуносупрессии", - говорит Янышевская.

Президент Украинской ассоциации медицинского туризма также подчеркивает: если паспорт здоровья станет требованием для въезда в ряд стран, некоторым ургентным больным придется выбирать страну, где такого требования не будет. Это существенно затруднит доступ пациентов к медуслугам. Поэтому необходима наработка критериев особенного статуса пациентов и конкретных альтернативных процедур, например, проведения тестирования на коронавирус, которые позволят без преград попадать в другие страны.

Янышевская рассказывает, что сейчас, несмотря на жесткие ограничения, страны идут навстречу пациентам. При успешном прохождении процедур согласования с министерствами, полицией и таможней страны въезда удается госпитализировать наших граждан в ведущие израильские клиники даже во время локдауна. Пациентам помогают в организации поездок за рубеж, в том числе - и в немецкие больницы, несмотря на запрет работы многих лечебных учреждений с иностранными пациентами во многих федеративных землях Германии. Осуществление такого согласования требует больших усилий и в основном - помощи профильных организаций.

Автор материала указывает, что многие украинцы в 2020 году выбирали онлайн-консультации с иностранными специалистами вместо поездок за рубеж. Деньги же пациенты оставляют в украинских частных клиниках, многие из которых являются членами УАМТ. Отчасти поэтому отрасль медтуризма пострадала не столь существенно, как остальной туристический сектор: упала на 60-70% против 80-90% падения для туристической сферы в целом. Из-за пандемии люди наоборот начали задумываться о здоровье, обращаться в оздоровительные центры, санатории, при малейшей возможности усиливать иммунитет, делать чек-апы, скрининги.