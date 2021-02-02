Испания запускает пилотный проект перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Сначала изменения будут касаться ограниченного количества компаний

Правительство Испании приняло национальный пилотный проект, предусматривающий введение в стране 4-дневной рабочей недели. Эксперимент продлится три года, сообщает портал ABC.

На проект выделят 50 миллионов евро. Правительство планирует финансово поддерживать компании, которые сократят свою рабочую неделю с 40 до 32 часов, но не будут уменьшать зарплату для своих работников.

Отмечается, что инициатором плана была левоцентристская партия Más País. По словам лидера партии Иньиго Еррегона, эта инициатива призвана увеличить производительность труда, но без падения доходов бизнеса. Он выразил надежду, что пилотный проект покажет компаниям выгоду 4-дневной рабочей недели и мотивирует самостоятельно переходить в такой режим без поддержки государства.

По его словам, финансовые выплаты компаниям в течение трех лет будут постепенно сокращать, поскольку они должны становиться более финансово устойчивыми. Цель проекта в том, чтобы благодаря сокращению рабочего дня увеличить производительность труда так, чтобы доходы компаний не упали.

Отметим, что в последнее время во всем мире изучается возможность сокращения рабочей недели.

В частности, эксперимент с четырехдневной рабочей неделей вводили в компании Perpetual Guardian в Новой Зеландии. При этом заработная плата оставалась неизменной. Тогда сотрудники рассказали, что они стали меньше нервничать, производительность труда выросла, а затраты компании на электроэнергию сократились. В то же время часть сотрудников заявила, что они в дополнительный выходной скучали по коллегам и работе. Со временем компания решила уже полноценно запустить сокращенную рабочую неделю.

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Напомним, тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрет переноса рабочих дней из-за праздников.