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Испания поддерживает введение "паспортов вакцинации" в ЕС

Фото из открытых источников

Однако правительства Франции и Румынии уже выступили против такого решения

Испания поддерживает инициативу введения "паспортов вакцинации" в Европейском союзе. Министр туризма страны Рейес Марото заявила, что это будет способствовать восстановлению передвижения. Об этом сообщает lavanguardia.com.

Отметим, инициатива принадлежит властям Греции. Согласно ее предложению, еще до начала туристического сезона в ЕС нужно ввести единый цифровой сертификат прививки, чтобы дать вакцинированным возможность свободно путешествовать.

"Испания призывает международные организации установить общие протоколы, которые гарантируют безопасное передвижение... Это хорошая новость как демонстрация нашего многостороннего компромисса. Это могло бы способствовать восстановлению передвижения на европейском уровне", - заявила испанский министр.

Однако правительства Франции и Румынии уже выступили против такого решения.

Напомним, Совет Европы обсудит вопрос введения сертификатов о вакцинации от коронавирус. Заседание пройдет в четверг, 21 января.

В ЕС считают, что начало вакцинации открывает дискуссию вокруг введения соответствующих сертификатов.

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