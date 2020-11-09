Искусственный интеллект насчитал более 100 симптомов коронавируса

Фото из открытых источников

Среди основных - лихорадка, пневмония, потеря вкуса, сухость глаз, крапивница

Японская государственно-центральная общественная телерадиокомпания NHK с помощью искусственного интеллекта нашла 116 симптомов коронавирус (COVID-19), передает NHK.

Отмечается, что NHK с помощью искусственного интеллекта проанализировала около 200 тыс. научных статей об коронавирус, опубликованных по всему миру на английском языке. В результате выяснилось, что в этих материалах сообщается по меньшей мере о 116 симптомах.

Там отметили, что среди основных симптомов есть лихорадка, пневмония, потеря вкуса, сухость глаз, крапивница.

Многие симптомы связаны с мозгом и нервной системой - в их числе головокружение, потеря памяти и галлюцинации. Подобных симптомов насчитывается более 30.

Одна из британских групп исследователей, проанализировав снимки мозга тяжелобольных пациентов, обнаружила воспаление в районе стволовой области мозга, отвечающей за сон и дыхание.

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Ранее сообщалось, что у более 80% больных пациентов коронавирусом наблюдается общий симптом-дефицит витамина D.