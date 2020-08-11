Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет, – МИД
В украинском дипведомстве считают, что Иран выплатит деньги если не авиакомпании, то страховщикам
Ирану придется компенсировать убытки компании "МАУ", самолет которой был сбит под Тегераном. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Фейсбук.
По словам чиновника, Иран во время переговоров подтвердил свою готовность компенсировать убытки, в частности, и компании "МАУ", представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны.
Однако, Енин заверил, что Иран вернет компенсацию за сбитый самолет если не авиакомпании, то страховым компаниям, в которых было застраховано судно, но все равно речь идет об одних и тех же деньгах.
Напомним, вчера, 10 августа, в Иране заявили, что не будут компенсировать авиакомпании "Международные авиалинии Украины" стоимость самолета, сбитого в январе в Тегеране, потому что он был застрахован европейскими фирмами. Однако, это касается именно самолета, а не возможной компенсации семьям погибших пассажиров и членов экипажа.
Ранее сообщалось, что Иран выплатит компенсации семьям погибших в сбитом самолете "МАУ" рейса PS752 после завершения расследования, когда будут известны все обстоятельства катастрофы.