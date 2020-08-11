Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет, – МИД

В украинском дипведомстве считают, что Иран выплатит деньги если не авиакомпании, то страховщикам

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

Ирану придется компенсировать убытки компании "МАУ", самолет которой был сбит под Тегераном. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Фейсбук.

По словам чиновника, Иран во время переговоров подтвердил свою готовность компенсировать убытки, в частности, и компании "МАУ", представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны.

Однако, Енин заверил, что Иран вернет компенсацию за сбитый самолет если не авиакомпании, то страховым компаниям, в которых было застраховано судно, но все равно речь идет об одних и тех же деньгах.

Напомним, вчера, 10 августа, в Иране заявили, что не будут компенсировать авиакомпании "Международные авиалинии Украины" стоимость самолета, сбитого в январе в Тегеране, потому что он был застрахован европейскими фирмами. Однако, это касается именно самолета, а не возможной компенсации семьям погибших пассажиров и членов экипажа.

Ранее сообщалось, что Иран выплатит компенсации семьям погибших в сбитом самолете "МАУ" рейса PS752 после завершения расследования, когда будут известны все обстоятельства катастрофы.