Инвесторы "Мотор Сичи" подали иск против Украины в международный арбитраж

Мотор Сич

Иск касается поощрения и взаимной защиты инвестиций

Китайские инвесторы компании "Мотор Сич" подали иск против Украины в международный арбитраж. Об этом сообщила пресс-служба компании DCH.

Отмечается, что иск был подан в соответствии с соглашением между правительствами Украины и Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Справка

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Акции предприятия "Мотор Сич", проданные китайским инвесторам, находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ, с целью сохранения вещественных доказательств по возбужденному в июле 2017 года уголовному делу. До этого китайские инвесторы имели договоренность о совместной концентрацию акций компании с государственным концерном "Укроборонпром", который должен был получить около 25% акций, китайский инвестор сконцентрировать более 50%. Сейчас украинская и китайская стороны называют то соглашение неактуальным.

Напомним, в сентябре китайские инвесторы из компании Skyrizon направили в Кабмин сообщение о намерение начать международный арбитраж против Украины, а также подали соответствующую претензию Министерства юстиции. Тогда призвали украинские власти начать переговоры.

Позже министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что дело "Мотор Сичи" рассматривается антимонопольным комитетом. По его словам, АМКУ проверял тогда концентрацию акций компании на соответствие закону.