Институт языкового омбудсмена ничего хорошего не дает, он лишний, – академик Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Украинцев искусственно стравливают между собой, говорит Виталий Журавский

Институт языкового омбудсмена в Украине ничего хорошего не дает, он является лишним, поскольку в Украине есть Уполномоченный по правам человека, и этого абсолютно достаточно.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость ток-шоу считает, что работа института языкового омбудсмена в Украине не приносит положительного эффекта.

"Но это сделали, тратятся средства на это, а эффекта от этого положительного нет", – отметил Виталий Журавский.

Гость студии напомнил о норме Конституции, где речь идет о том, что не может быть привилегий по языковому признаку, а также о том, что Украина гарантирует развитие русского языка и языков национальных меньшинств.

"А теперь берем Закон об украинском языке как государственном. И что сказала Венецианская комиссия, в итоге, когда оценивала этот закон? Что принцип нарушен между популяризацией украинского языка как государственного и защитой языков национальных меньшинств. Венецианская комиссия просила – быстро примите закон о национальных меньшинствах. Не приняли", - отметил Виталий Журавский.

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Ученый напомнил, что, согласно языковому закону, украинцев, которые работают в сфере обслуживания и не разговаривают на украинском языке, вскоре будут штрафовать.

"Мы просто искусственно стравливаем людей", – резюмировал гость ток-шоу.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень после выборов требует от некоторых местных советов отменить решение о функционировании региональных языков. По его словам, несмотря на отмену закона об основах государственной языковой политики, региональные языки фактически действуют в отдельных общинах Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областей. Он также подчеркнул, что отдельные органы местного самоуправления до сих пор ведут делопроизводство на региональном языке – это прямое нарушение действующего закона.

Также сообщали, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, кого из чиновников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку с 2021 года.