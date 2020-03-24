Институт сердца Минздрава получил от Фонда Оксаны Марченко первое на постсоветском пространстве высокоточное оборудование для обнаружения коронавируса

Телеканал ZIK

Фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца Минздрава уникальный аппарат для диагностики перед трансплантацией, который кроме того способен выявлять коронавирус.

На днях в Институт сердца попал пациент с подозрением на коронавирус. Чтобы поставить пациенту точный диагноз, иногда требуется несколько дней, ведь тест не дает точный результат и его делают повторно. А это отнимает драгоценное время.

"У нас появился первый больной с пневмонией, вчера привезли пациента на ЕКМО, пока анализами мы не подтвердили наличие коронавируса, сейчас анализы взяли повторно. И клиническая картина у него такая как при коронавирусе", – сказал директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров.

Институт сердца получил специальное медицинское оборудование – автоматическую систему молекулярной диагностики. С его помощью можно абсолютно точно выявить вирус в организме человека. Аппарат намного быстрее и более точно может диагностировать, в том числе и коронавирус.

"Я очень рад, что впервые в Украине и постсоветском пространстве появилось такое уникальное оборудование. Для исследования требуется около 2,5 часа, но оно работает надежно, ибо метод исследования – полимерная цепная реакция", – отметил директор компании-поставщика медицинского оборудования Алексей Ковальский.

При исследованиях лаборант рискует заразиться на вирус. Это самое страшное для медика. Теперь с новым оборудованием врачам ничего бояться. Труд становится абсолютно безопасным.

После вспышки коронавируса оборудование можно будет применить в трансплантации. С его помощью можно узнать как состояние здоровья пациента, так и пригодность органов для пересадки.

Молекулярную тест-систему разработали в Италии. Ее количество ограничено. Такой прибор в Украине оказался впервые. Даже, если в больнице есть деньги, такую медтехнику трудно купить. Приходится стоять в очереди на покупку долгими месяцами. В условиях пандемии коронавируса каждый день на вес золота. Уникальное оборудование Центра сердца подарил Фонд Оксаны Марченко.

"Оно было куплено за личные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо за поддержку. Ранняя диагностика в таких ситуациях позволяет не только выявить, но и правильно начать лечение, то для нашего Института это очень важное оборудование", – подчеркнул директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров.

Ранее Оксана Марченко и Виктор Медведчук передали Закарпатской области партию медицинских препаратов для борьбы с коронавирусом. Помощь получили все районные больницы области.



Также меценаты приобрели 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких, два из которых привезут в регион. Всего туда передали 20 тыс. масок, 350 экспресс-тестов на коронавирус, несколько защитных костюмов для врачей, почти 40 тыс. перчаток и 500 л раствора для дезинфекции, а также аппаратуру для реанимации. В условиях пандемии такие средства для врачей – настоящий дефицит.