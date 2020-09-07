Институт нацпамяти назвал оберштурмфюрера дивизии СС "Галичина" "поручиком". Фото

Оберштурмфюрер Владимир Козак вдруг стал "поручиком" Facebook Эдуарда Долинского

Сайт Украинского института национальной памяти опубликовал снимок оберштурмфюрера нацистской дивизии СС "Галичина" Владимира Козака, награжденного немецким Железным крестом, назвав его "поручиком дивизии Галичина". На это обратил внимание глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

"На сайте Украинского института национальной памяти кавалер немецкого Железного креста, оберштурмфюрер нацистской дивизии СС "Галиция" Володымыр Козак скромно назван "поручиком дивизии Галичина", - написал он.

Оберштурмфюрер Владимир Козак вдруг стал "поручиком" Facebook Эдуарда Долинского

Как известно, Владимир Козак в 1943 году, с началом набора добровольцев в дивизию "Галичина", поступил в дивизию, где окончил старшинскую школу. За бои под Бродами и при обороне австрийского замка Гляйхенберг был награжден Железным крестом. В конце войны вместе с остатками дивизии сдался в американский плен. После освобождения поселился в Мюнхене, где и прожил остаток жизни.

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Напомним, в июле нардеп от "Европейской солидарности" и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что дивизия СС "Галичина" была немецким формированием, в состав которого входили украинцы, которых силой и пропагандой заставили воевать за немецкие интересы.