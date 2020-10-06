Instagram начал маркировать подконтрольные государству СМИ

Иллюстративное фото из открытых источников

Также там планируют" в течение следующих месяцев " начать маркировать в Инстаграм и рекламу, которая будет распространяться подконтрольными государству СМИ

Социальная сеть Instagram начала маркировать страницы и посты СМИ, контролируемых государством. Об этом сообщает портал Engadget.

В соцсети пояснили, что считают подконтрольными государству те СМИ, которые частично или полностью находятся под редакционными контролем правительства, и, добавили, что для классификации госСМИ были разработаны критерии.

В Facebook Instagram дали понять, что планируют" в течение следующих месяцев " начать маркировать в Инстаграм и рекламу, которая будет распространяться подконтрольными государству СМИ.

Отмечается, что маркировка государственных СМИ в Instagram началась не случайно, за несколько недель до президентских выборов в США. Издание предполагает, что соцсеть пытается таким образом усилить борьбу с распространением дезинформации на собственной платформе.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram заблокировала страницу главы Чечни Рамзана Кадырова через американские санкции.