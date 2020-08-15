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Instagram больше года хранил удаленные фото и сообщения пользователей

Приложение Instagram ua.depositphotos.com

В компании объяснили это сбоем системы

Специалист по кибербезопасности Саугат Похарел получил 6000 долларов вознаграждения от социальной сети Instagram после обнаружения уязвимости в соцсети. Об этом сообщает The Verge.

В частности, он обнаружил, что Instagram сохранил его личные сообщения и фотографии еще долго после того, как он удалил их.

Соответственно, Похарел сделал запрос на получение копии фото и сообщений из Instagram и получил данные, которые он удалил более года назад. Это подтвердило, что информация не была полностью удалена с серверов.

В своем очередь в Instagram отметили, что это было связано с ошибкой в системе программы, которая теперь исправлена. Похарел получил 6000 долларов за выявление проблемы.

Как отмечает Techcrunch, Похарел сообщил, что обнаружил ошибку в октябре прошлого года, и добавил, что проблему решили в августе.

Специалисты по кибербезопасности находили подобные ошибки у похожих сервисов, например, Twitter, который хранил данные частных сообщений годами с момента удаления.

Впрочем, по официальным данным компании Instagram, удалена информация продолжает храниться на серверах соцсети в течение 90 дней, после чего удаляется безвозвратно.

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Ранее сообщалось, что Instagram разработал новую функцию, которая позволит маркировать профиль умершего человека пометкой "Remembering".

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