Министр соврал?: В Житомире пациенты с COVID-19 вынуждены самостоятельно покупать дорогие препараты для лечения
Лишь один препарат для лечения коронавируса обходится больным в 40 тысяч гривен
В одной из больниц Житомира, куда накануне с инспекцией приезжал министр здравоохранения Максим Степанов, пациентам с COVID-19 приходится тратить деньги не только на маски и антисептики, но и покупать дорогие лекарства, которые спекулянты продают за 30-50 тысяч гривен.
Об этом говорилось в сюжете телеканала ZIK.
Людмила попала в городскую больницу Житомира №2 и сразу в реанимацию на аппарат ИВЛ. У женщины резко упал уровень кислорода, она начала задыхаться. И в первый день оказалось, что препаратов для лечения в медучреждении нет, рассказывает дочь пациентки Юлия.
"Мы читаем в интернете, из телевизоров нам говорят, что все закупают, что все есть, но негде взять денег, когда надо спасти. Хотя врачи очень хорошие", – отметила женщина.
Эту больницу накануне без предупреждения посетил министр здравоохранения Максим Степанов. Пообщался с пациентами и в соцсетях отчитался: "Из лекарственных средств ничего не докупают, кроме витаминов".
Однако, родственники Людмилы потратили на лекарства 100 тысяч гривен. Только "Биовен" обошелся в более 40 тысяч, а "Актемра" – в почти 28 тысяч. И их еще надо поискать, отметили родственники больной женщины.
Директор городской больницы Житомира №2 Виктор Помирляну признается: если возникают вопросы и проблемы с лекарствами, медперсонал обращается к родственникам пациентов.
В медучреждении также признают, что с поставками препаратов есть перебои, однако министру во время инспекции о проблемах сообщено, поэтому медучреждение сейчас ожидает новых поставок.
Новости по теме: До конца 2021 года в Украине запустят электронные рецепты на антибиотики, - Минздрав
А вот мэр Житомира говорит: еще одна проблема - спекулянты, которые неизвестно где берут дефицитные лекарства.
"Препараты, которые стоят 11 тысяч гривен, на руках продаются по 30-50 тысяч. Я лично покупал своим родным ампулы по 37 тысяч гривен, это мародерство", – заявил городской глава Житомира Сергей Сухомлин.
Напомним, Национальная служба здоровья Украины создала интерактивную карту, где можно отследить наличие лекарств, входящих в перечень лекарственных средств, которыми симптоматически лечат коронавирусную болезнь в Украине.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что больные коронавирусом, которые получают лечение в амбулаторных условиях, имеют право получать бесплатно все услуги и лекарства, предусмотренные пакетом помощи, направленным на борьбу с COVID-19.