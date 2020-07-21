Иностранцы-айтишники теперь могут подавать документы на иммиграцию в Украину

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Речь идет о проживании в Украине в течение 10 лет

С 21 июля иностранные ІТ-специалисты могут подавать документы, чтобы получить вид на жительство в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Согласно сообщению, такую возможность предусматривают установленные правительством квоты. В частности они дают возможность украинским ІТ-компаниям трудоустроить дополнительно пять тысяч высококвалифицированных ІТ-специалистов.

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Как отмечается, привлеченные в пределах квоты работники получат вид на постоянное жительство, и это позволит им 10 лет свободно жить и работать в Украине.

Также в министерстве уточнили, что иностранные специалисты, которые уже живут в Украине, должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации. Относительно специалистов, которые находятся за пределами нашей страны, то им необходимо обратиться в консульские учреждения Украины за рубежом.

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Напомним, в конце Кабинет министров увеличил квоту для иммиграции в Украину на 4,8 тысяч человек, таким образом сейчас она составляет 8,5 тыс. лиц.