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Иностранцы-айтишники теперь могут подавать документы на иммиграцию в Украину

Фото из открытых источников

Речь идет о проживании в Украине в течение 10 лет

С 21 июля иностранные ІТ-специалисты могут подавать документы, чтобы получить вид на жительство в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации

Согласно сообщению, такую возможность предусматривают установленные правительством квоты. В частности они дают возможность украинским ІТ-компаниям трудоустроить дополнительно пять тысяч  высококвалифицированных ІТ-специалистов. 

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Как отмечается, привлеченные в пределах квоты работники получат вид на постоянное жительство, и это позволит им 10 лет свободно жить и работать в Украине.

Также в министерстве уточнили, что иностранные специалисты, которые уже живут в Украине, должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации.  Относительно специалистов, которые находятся за пределами нашей страны, то им необходимо обратиться в консульские учреждения Украины за рубежом.

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Напомним, в конце Кабинет министров  увеличил квоту для иммиграции в Украину на 4,8 тысяч человек, таким образом сейчас она составляет 8,5 тыс. лиц. 

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