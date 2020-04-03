Инициативы молодежного крыла ОПЗЖ привлекают все больше меценатов

Активисты молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Очередную благотворительную акцию активисты провели в Фастовском районе Киевской области. Молодые люди раздали очередную партию масок.

На этот раз средствами индивидуальной защиты обеспечили медицинские учреждения, детский садик и социальных работников. В акции принял участие и Дмитрий Кондратенко, владелец компании DS-Exim.

"Когда я увидел, что есть такая инициатива от молодежного крыла ОПЗЖ, - понял, что не могу оставаться в стороне. Сейчас по всему миру люди объединяются в борьбе с пандемией. И я посчитал, что приобщиться к деятельности активистов - это мой долг как украинца", - рассказывает Дмитрий.

Прежде всего активисты посетили амбулаторию в селе Мотовиловка. Главный врач поблагодарил молодых людей за оказанную помощь и передал целый список необходимого для санчасти. Медицинские работники рассказывают: острая необходимость здесь во всем. Вплоть до электронных градусников, которых просто нет.

"Амбулатория Мотовиловки - это яркий пример реформы Супрун. Здание, в котором вынуждены работать врачи, больше похоже на сарай. А соседняя стройка, которая должна была быть новой амбулаторией, - находится в замороженном состоянии. Если у наших медиков нет даже нормального помещения, стоит ли говорить о поставках? Мы будем поддерживать связь с врачами и реагировать на все их просьбы, раз уж власти нет до этого дела", - говорит руководитель молодежной организации ОПЗЖ Артем Марчевский.

Также активисты посетили село Великая Снетинка и Малая Снетинка, где обеспечили масками социальных работников и руководство детского сада. Те, в свою очередь, передадут часть средств защиты пенсионерам и родителям.

"Нехватка средств индивидуальной защиты сейчас по всей Украине. В аптеках очень сложно найти даже простые медицинские маски. Как мы знаем, люди обращаются в поселковые советы и другие государственные структуры за помощью. Благодаря нашей инициативе пожилые жители этих сел и семьи с маленькими детьми смогут бесплатно получить маски при необходимости", - говорит Александр Замула, руководитель киевской областной организации молодежного крыла ОПЗЖ.

Активисты оперативно реагируют на гуманитарные проблемы по всей Украине и собираются охватить как можно больше населенных пунктов по всей стране.