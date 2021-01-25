Инициатива о жестком реагировании на неплательщиков за "коммуналку" может привести к социальным взрывам, - экс-нардеп

Украинцы ужаснулись, когда получили платежки за декабрь, говорит Дмитрий Добродомов

Инициатива народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой о жестком реагировании в отношении неплательщиков за коммунальные услуги может привести к социальным взрывам в Украине.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VIII созыва Дмитрий Добродомов.

Гость ток-шоу, комментируя зарегистрированный в Верховной Раде Украины законопроект авторства народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой об изменениях в законодательство относительно совершенствования порядка погашения задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, отметил, что украинцев больше всего раздражает несправедливость.

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"Они ужаснулись, когда поняли, какие им платежки пришли в декабре. Я уже молчу о том, что их ожидает в январе, они будут еще больше, потому что эта так называемая льгота только будет на февраль распространена, и отнюдь не всех она будет касаться. И вдруг – инициатива, что, если вы не сможете заплатить, они это приравнивают так же, как к злостным неплательщикам алиментов. Они "слизали" просто полностью – запрет выезда за границу, права управления автомобилем..., там еще есть несколько ограничений, прекрасно понимая, что долг населения за коммуналку сейчас будет существенно расти, потому что, действительно, люди не смогут заплатить", – сказал Дмитрий Добродомов.

Гость студии обратил внимание на то, что в 2017 году на субсидии выделяли 71 млрд грн, а в 2021 году – 34 млрд грн, то есть вдвое меньше. Бывший нардеп констатировал, что для тех, кто хочет получить субсидии, придумывают абсурдные требования.

"Эта инициатива Третьяковой и компании относительно жесткого государственного реагирования на неплательщиков может просто привести к взрыву", - предостерег Дмитрий Добродомов.

Как сообщали, в Житомире 25 января местные жители вышли на акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Часть митингующих ворвалась в зал городского совета.

Перед этим, 15 января, в Житомире граждане, которые вышли выразить свой протест из-за высоких цен на газ, взяли штурмом областной совет. Однако впоследствии митингующие вместе с представителями власти перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации с ценами.

Ранее протест против высоких коммунальных тарифов состоялся под Ивано-Франковском. Там местные жители перекрыли государственную дорогу с требованием отменить повышенные тарифы на газ.

Протестные акции состоялись и в других регионах Украины.