InGenius: В Украине появится первый аппарат с автоматической системой молекулярной диагностики в реальном времени

InGenius из открытых источников

Аппарат проверяет организм пациента на наличие в нем инфекций, в том числе безошибочно определяет и коронавирусную инфекцию

Благотворительный Фонд Оксаны Марченко в условиях пандемии коронавируса в Украине и в мире открывает новую благотворительную программу "Победим вместе". Об этом телеведущая и основательница благотворительного фонда Оксана Марченко заявила на официальном сайте благотворительного фонда.

Так, завтра, 24 марта, в рамках новой программы Благотворительный фонд Оксаны Марченко передаст Институту сердца первый в Украине аппарат экспертного класса ELITe InGenius с автоматической системой молекулярной диагностики в реальном времени.

InGenius проводит диагностику организма пациента, которому планируется делать операцию по трансплантации органа. Аппарат проверяет организм пациента на наличие в нем инфекций. Анализ проходит одновременно по 12-ти дорожкам и безошибочно определяет среди прочих коронавирусную инфекцию.

Также аппарат анализирует донорский орган, после чего определяет приживется он или нет, и насколько будет эффективна операция.

Как сообщалось ранее, Благотворительный Фонд заключил договора и оплатил следующее оборудование:

5 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) производства Франции: 2 будут спасать жизни на Закарпатье и 3 в Киеве.

Электронное оборудование для мониторинга состояния пациентов "БИОМЕД" ВМ800D (используется при реанимации и при проведении операций в отделениях интенсивной терапии) – уже переданы в Воловецкую районную больницу;

Заключен договор и оплачена мобильная рентгеновская система, необходимая для тех пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться.

За личные средства семьи Оксаны Марченко были приобретены и переданы в больницы Закарпатья 600 медицинских комбинезонов, 90 комплектов одежды для врачей-инфекционистов, 20 тысяч медицинских масок, 38 тысяч перчаток.

Благотворительный Фонд так же ведёт переговоры о дальнейших закупках специального медоборудования, средств и препаратов для борьбы с коронавирусом.