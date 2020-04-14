Информацию о пожаре в Чернобыльской зоне от граждан никто не будет скрывать, - Зеленский

Президент призвал украинцев не паниковать

Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не поддаваться панике и заверил, что власть не будет скрывать информацию о пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения от украинцев, как это было в дни аварии на ЧАЭС в 1986 году. Об этом он сказал в своем видеообращении, которое транслировал телеканал ZIK.

"Ежедневно в течение последней недели председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает о ходе событий. Вчера преодолены шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. По состоянию на сейчас открытый огонь в зоне отчуждения не наблюдается", - рассказал президент.

Кроме этого, Зеленский обратился к украинцам и призвал их не поддаваться панике: "Мы помним уроки 26 апреля 1986 года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируется. Радиационный фон в столице и Киевской области - в пределах нормы".

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Также президент уточнил, что в стабилизации ситуации поспособствовала погода, но призвал не забывать о сотрудниках ГСЧС, которые десять дней боролись с огнем. Он отметил, что к тушению огня было привлечено 1,5 тыс. спасателей и 110 единиц техники, в частности самолеты и вертолеты.

"Я искренне благодарю наших пожарных и спасателей за мужественное выполнение долга. Все дни они рискуют жизнью из-за бездумных действий отдельных лиц. Очень советую всем, кто еще не понял, почему нельзя жечь траву, посмотреть фотографии с места пожара. Увидеть усталые лица пожарных, их окровавленные, обожженные руки. Я верю, что мы - умная и взрослая нация. Но если кто-то все еще думает жечь траву - знайте, что это может стоить вам 153 тыс. грн или даже лишения свободы", - подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил, что Национальная полиция Украины задержала лиц, которые спровоцировали возникновение пожара, они понесут суровую ответственность за свои действия.

Напомним, в результате масштабных пожаров в Чернобыльской зоне было уничтожено 30% объектов, которые показывали туристам во время туров в ЧАЭС.