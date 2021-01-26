Имеем контрактов более чем на 30 млн вакцин, – Шмыгаль

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Премьер напомнил, что в ближайшее время Украине, в рамках COVAX, предоставят 1 млн доз вакцины

Украинское правительство имеет фактически на подписании контрактов более чем на 30 млн вакцин против коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов более чем на 30 млн вакцин фактически на подписании и подписано", – сказал Шмыгаль.

В то же время премьер напомнил, что в ближайшее время Украине, в рамках COVAX, предоставят 1 млн доз вакцины.

"До конца января мы ожидаем это количество вакцины от COVAX. Будет первая поставка вакцины от COVAX в объеме от 200 тысяч, для того, чтобы начать экстренную немедленную вакцинацию", – добавил Шмыгаль.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вакцинация в стране начнется со следующего месяца, февраля 2021 года.