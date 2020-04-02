Имбирь и лимон улучшают только материальное положение продавцов, а не иммунитет, – Комаровский

Евгений Комаровский Фото из открытых источников

"Люди почему-то считают, что главные специалисты по иммунной системе – на базарах"

Имбирь и лимон к повышению иммунитета вообще не имеют никакого отношения. Зато нужно следить за тем, чтобы во рту и в носу не пересыхало, потому что если это происходит, то у человека исчезает местный иммунитет и он становится уязвим к болезням.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения сообщил врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский опроверг утверждение о том, что имбирь и лимон улучшают иммунитет (напомним, цены на эти продукты с недавних пор рекордно повысились).

"А какое отношение имбирь и лимон имеют к иммунитету? Имбирь и лимон улучшают только одно - материальное состояние продавцов имбиря и лимона. К повышению иммунитета они вообще не имеют никакого отношения. Иммунитет, который вас защитит, это защита ваших слизистых оболочек. Надо, чтобы во рту и в носу не пересыхало. Для этого надо жить в чистом влажном прохладном воздухе, с влажностью 40-60%. Проветривайте помещение, увлажняйте", – посоветовал Евгений Комаровский.

Новости по теме: Как бороться с коронавирусом: Успехи и провалы из опыта стран мира

Он посоветовал прикручивать мощность батарей отопления, чтобы влажность воздуха была 50%, а не 20%.

"Потому что если человек проспал ночь при 23 (градусах) и влажности 20%, у него пересохло во рту и в носу, и у него нет местного иммунитета, и он очень чувствителен к болезням. Но вместо того, чтобы думать, чем дышать, люди жрут лимоны с апельсинами и имбирем. А вместо того, чтобы научиться, они считают, что там, на базарах, главные специалисты по иммунной системе", – заявил Евгений Комаровский.

Напомним, в Минэкономики сообщили, что ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в Украине после начала карантина, спал.

Как сообщалось, недавно Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения некоторых карантинных правил.