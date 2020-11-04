Илья Кива: Власти следует обеспечить население масками, а не штрафовать за их отсутствие

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Вместо защиты населения в условиях эпидемии коронавирусной инфекции власть лишила украинцев возможности купить маски и вводит штрафы за их отсутствие. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Власть довела украинцев до нищеты, а сегодня хочет их штрафовать за то, что они не имеют возможность купить себе маску, которая стоит, как буханка хлеба. У человека дилемма - купить маску или хлеб. Я никогда в жизни не буду голосовать за законопроект, который фактически загоняет людей в стойло и навешивает проблемы, которые должно решать государство. И такие законопроекты - это издевательство над людьми, за которое надо сажать!" - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что при эпидемии государство обязано обеспечить население средствами защиты.

"Народным депутатам в Верховной Раде дают бесплатные маски. Давайте сделаем так, что возле каждого госучреждения или общественного, публичного места будут раздаваться бесплатные маски, и тогда будем поднимать вопрос социальной ответственности граждан. А сегодня мы всего лишь ищем крайнего", - отметил он.

При этом политик указал на нецелевое расходование средств, выделенных на борьбу с эпидемией: "Давайте лучше обсудим, кто разворовал фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией. Может 65 млрд грн нужно было запускать не на львовские дороги, а на закупку масок для незащищённых слоёв населения? Для людей, у которых пенсия всего 2 тыс. грн. Также предлагаю коллегам официально обратиться в правоохранительные органы относительно прояснения ситуации с расходованием средств из фонда по борьбе с COVID-19", - подытожил Илья Кива.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволяет штрафовать граждан з отсутствие у них масок в общественных местах на сумму 170 – 220 грн. Также будут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей на 3,4 – 5,1 тыс. грн.