Илья Кива: Власть тайно закупила вакцину для себя, но спасать население отказывается

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть создала схему по доставке в Украину израильской вакцины от коронавируса для власть имущих, при этом противодействует получению российской вакцины для спасения населения. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

"Это не подпольный контрабандный канал, это заранее формированная позиция власти, СБУ, отдельных сотрудников комитета по вопросам здравоохранения и Минздрава в целом. Эта позиция позволила приобрести вакцину в Израиле и доставить, ведь её не спрячешь в сумку, здесь нужны специальные контейнеры с температурой -70 градусов. Власть подготовила это все и контролировала. Так в Украину заехала вакцина, которой они спасают свои жизнь и жизни их близких", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что именно представители власти выступают с критикой возможности вакцинации населения российской вакциной и возможности её производства в Украине.

"Эта вакцина "Спутник V" и дешевле, и эффективнее, но её производство неудобно власти. Неудобно президенту, который не хочет огорчать своих американских хозяев, неудобно главе комитета по здравоохранению Радуцкому, который пытается на этом заработать. Они завезли вакцину из Израиля, вакцинировали часть депутатов от власти, а украинцам и дальше будут рассказывать, что нам спасение не нужно", - сказал он.

При этом политик добавил: "Каждый день у нас умирают до 300 человек, проигравших борьбу с коронавирусом, и только потому, что власть устроила из получения вакцины ещё один политический процесс и ещё один бизнес. Они готовы рассчитываться нашими жизнями, плевать на народ, лишь бы быть послушными и иметь возможность наживаться. Эти люди предали свою Родину и свой народ, превратили Украину в концлагерь", - подытожил Илья Кива.