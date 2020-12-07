Илья Кива: Власть не контролирует ситуацию с COVID-19

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть никогда не контролировала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и не готовилась ко второй волне эпидемии. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

"Ситуация с распространением COVID-19 никогда не была под контролем власти. Была первая волна эпидемии, которая была остановлена тотальным карантином и климатическими условиями. Но сейчас уже вторая волна, к которой власти не готовились и поэтому масштабы её сумасшедшие. Страна ежедневно теряет в этой борьбе до 300 человек, до 15 тыс. ежедневно заражаются", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что власть не готовила медучреждения ко второй волне эпидемии: "Отсутствие средств личной защиты, отсутствие медикаментов, нехватка койко-мест, отсутствие зарплат у медиков. Им каждый день обещают повышение зарплат, каждый месяц рассказывают о сдвигах в этом вопросе, но это все болтовня", - отметил нардеп.

Говоря о влиянии эпидемии на экономику страны, Илья Кива подчеркнул, что "она давно уничтожена, мы зависимы".

"Украина давно живёт за счёт кредитов МВФ. Госбюджет на 2021 год на 60% состоит из предполагаемых кредитов, которые власть рассчитывает получить в следующем году. А к чему привело выполнение условий МВФ? К повышению коммунальных платежей, уничтожению медицины и промышленности, продаже украинской земли. Страна с 2013 года попала под внешнее управление! Мы, ОП-ЗЖ, уже сегодня даже не пытаемся бороться за экономику, мы боремся только за то, чтобы вернуть Украину украинцам! Цель одна – вернуть будущее нашим детям", - подытожил политик.