live
Новости » Общество Читати новину українською

Илья Кива: Власть не контролирует ситуацию с COVID-19

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть никогда не контролировала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и не готовилась ко второй волне эпидемии. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

"Ситуация с распространением COVID-19 никогда не была под контролем власти. Была первая волна эпидемии, которая была остановлена тотальным карантином и климатическими условиями. Но сейчас уже вторая волна, к которой власти не готовились и поэтому масштабы её сумасшедшие. Страна ежедневно теряет в этой борьбе до 300 человек, до 15 тыс. ежедневно заражаются", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что власть не готовила медучреждения ко второй волне эпидемии: "Отсутствие средств личной защиты, отсутствие медикаментов, нехватка койко-мест, отсутствие зарплат у медиков. Им каждый день обещают повышение зарплат, каждый месяц рассказывают о сдвигах в этом вопросе, но это все болтовня", - отметил нардеп.

Говоря о влиянии эпидемии на экономику страны, Илья Кива подчеркнул, что "она давно уничтожена, мы зависимы".

"Украина давно живёт за счёт кредитов МВФ. Госбюджет на 2021 год на 60% состоит из предполагаемых кредитов, которые власть рассчитывает получить в следующем году. А к чему привело выполнение условий МВФ? К повышению коммунальных платежей, уничтожению медицины и промышленности, продаже украинской земли. Страна с 2013 года попала под внешнее управление! Мы, ОП-ЗЖ, уже сегодня даже не пытаемся бороться за экономику, мы боремся только за то, чтобы вернуть Украину украинцам! Цель одна – вернуть будущее нашим детям", - подытожил политик.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

От -6 до +12 и сильный ветер: Погода в Украине на сегодня До +10 и без осадков: Прогноз погоды в Украине на сегодня Четыре региона Украины накроет снегом, синоптики ожидают ночные заморозки: Прогноз погоды на сегодня Снег и заморозки до -11: Прогноз погоды в Украине на сегодня

программы канала ZIK

Новые тарифы. Протесты ФЛП. Деньги на праздничную атмосферу | Детали недели | 05.12.20
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Драка в Одесском облсовете. Уйдет ли в отставку Степанов? Повышение тарифов | Ток-шоу
Медицинское обнищание: Останется ли Степанов на посту главы Минздрава? | Спецэфир на ZIK | 04.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Локдауна до Нового года не будет. Компенсации для бизнеса. Е-декларирование | #Новости | 04.12.20