Илья Кива: Стоимость газа можно снизить вдвое, но власть не заинтересована в этом

Народный депутат Илья Кива Фото из открытых источников

Власть не заинтересована в снижении цены на газ для украинцев, поскольку зарабатывает на торговле голубым топливом и настроена выполнять губительные условия МВФ. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Если бы власть была более внимательна к нуждам своего народа, то отказалась бы от выполнения условий МВФ и снизила цену на газ на 18%. Власть отрицает этот способ снижения цены на газ. Ещё 8 месяцев назад Виктор Медведчук во время встречи с руководством РФ достигнул договорённости о возможности прямых поставок российского газа с дисконтом в 25%. Это дало бы возможность уменьшить цену на газ для населения вполовину. Но на тот момент правительству были невыгодны эти условия. Потому что на реверсной покупке того же российского газа через аффилированные компании-прокладки власть наживается", - сказал он.

Илья Кива также отметил, что внутри Украины добывается количество газа, позволяющее покрыть внутренние потребности страны.

"Фактически, объем, добываемый в стране, покрывает потребности и ТЭЦ и населения. Но то, что сегодня существует якобы свободный рынок и торговля, - это обман и манипуляция. Нам, населению, продают наш украинский газ, но с накруткой в 300%. Это потому, что существуют условия МВФ, который требует повышение цены до европейского уровня. А задача Фонда – нанести удар по жизнедеятельности нашей страны", - подчеркнул нардеп.

В этой связи Илья Кива указал на необходимость национализации всех газовых предприятий и месторождений.

"Когда мы придём ко власти, то будем инициировать пересмотр приватизации госпредприятий стратегического значения, ведь их национализация позволит укрепить ценообразование на энергоносители. Прямая национализация всего, что было разворовано. Нам стоит также поднять вопрос национализации газодобывающих скважин. Мы - хозяева своей земли, это определено Конституцией и законами. То, что сегодня происходит – это искажённая реальность, в которую нас погрузили через обман и манипуляцию. Все происходящее в последние десятилетия это разграбление нашей страны", - подчеркнул он.

Говоря о позиции руководства страны в отношении повышения цены на газ для населения и массовых протестах, политик отметил: "Власть под давлением наших протестов согласилась на снижение тарифов на короткий период. Это не постоянная цена. Кабмин пошёл на уступки и снизил цену до 6,99 за куб. м, это временная услуга на период карантина, потом власть опять готова взвинтить цену. Они рассчитывают, что может протесты утихнут, может отвлекут другой информацией, но все равно сделают это. Ведь их задача – наживаться на нас", - подытожил Илья Кива.