Илья Кива: Штаб по координации протестов против тарифного геноцида поможет жителям Полтавской области без политики

Народный депутат Илья Кива Фото из открытых источников

Штаб по координации акций протеста против тарифного геноцида в Полтавской области будет помогать людям в мирном выражении их несогласия с действиями властей, что может привести к смене этой власти. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил во вторник в Лубнах.

"В условиях пандемии, обнуления экономики, отсутствия доходов у граждан - власть повышает тарифы. И это все приводит к невозможности жить в нашей стране. При пенсии в 2 тыс. грн люди получают платёжки на 2,5 – 3 тыс. грн. Я сегодня готов помогать людям формировать протестное движение, тот протест, который, возможно, ляжет в основу всей перезагрузки власти. И это позиция не политика, а позиция отца троих детей, которые живут в Украине", - сказал он.

Илья Кива отметил, что штаб будет действовать без партийной символики.

"Мы не будем политизировать этот протест, чтобы никто не мог сказать, что это всего лишь PR-акция отдельных сил. Была инициатива областных депутатов о создании штаба по координации действий по борьбе с тарифным геноцидом. От каждого района люди изберут группы, которые будут взаимодействовать и вырабатывать системное противостояние", - подчеркнул нардеп.

При этом он добавил, что все акции будут в рамках закона: "Мы имеем право на мирный протест, это наше конституционное право. Мы будем перекрывать дороги, мы будем блокировать государственные учреждения, мы будем бороться за своё будущее", - сказал Илья Кива.

Говоря о причинах, приведших к массовым протестам, нардеп указал на зависимость действующего руководства Украины от внешнего влияния.

"Власть находится под внешним управлением, их заставляют делать то, что ведёт к уничтожению нашей нации. Идёт значительное сокращение численности украинцев, и это целая программа, которая включает и уничтожение медицины, экономики, и извращение системы образования, у нас седьмой год война и фактически голод. Единственная возможность выйти из этой ситуации - это противостояние и борьба против внешнего управления и бесполезной власти, которая своими идиотскими действиями приближает нас всех к могиле", - подытожил Илья Кива.