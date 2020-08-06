Илья Кива: СБУ занимается коррупцией и давлением на оппозицию

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Служба безопасности Украины под некомпетентным руководством превратилась в инструмент давления на оппозицию и источник коррупции. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

"Сегодня СБУ оказывает давление на оппозиционных политиков, сегодня СБУ учувствует в коррупционных схемах, создаёт ОПГ в высших эшелонах власти и обворовывает госбюджет на миллиарды гривен. И уже даже не вызывают удивления рейдерские попытки спецслужбы. А глава СБУ отличается профессионализмом? Он офицер с понятием о чести? Это всего лишь друг Зеленского, который пришёл из шоу-бизнеса и пытается оправдать своё присутствие в органах государственной власти путём затыкания рта оппозиции и стремлением взять нас под контроль", - сказал он.

Илья Кива отметил, что задача общества и оппозиции – фиксировать все случаи нарушений со стороны властей: "Они нарушают закон, а наша задача – фиксировать эти нарушения. Потому что уже завтра такие руководители службы за давление на оппозицию, на бизнес, за создание преступных группировок ответят в суде!" - подчеркнул нардеп.

Илья Кива также напомнил о записях разговора между главой СБУ Иваном Бакановым и экс-главой ГБР Романом Трубой о фальсификации дел против Виктора Медведчука.

"Это лидер оппозиции, которому люди доверяют. А СБУ уже скатились до уровня маргиналов и показали истинное лицо власти. Они нас своими действиями не запугают и не остановят, это нас мотивирует ещё сильнее бороться с их беспределом", - подытожил политик.