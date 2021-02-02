Илья Кива: Правил получения вакцины населением нет, она уйдёт приближенным к власти

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Официально полученная Украиной вакцина от COVID-19 будет использована для приближенных к власти, для рядовых украинцев вопрос вакцинации остаётся открытым. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Это всего лишь болтовня, что якобы вся Украина уже 15-го февраля получит первую партию вакцины. Те, кто будут вакцинироваться, – это люди, приближенные к власти, Офису президента, Кабмину, их родственники. Ведь мы знаем, что в начале года в Украину под контролем спецслужб нелегально была доставлена небольшая партия вакцин для VIP-клиентов. Но правоохранительные органы этой ситуацией не занялись, хотя это скандал, который мог стоить высшим чиновникам их должностей… И сегодня никто не понимает, когда простой украинец получит долгожданную вакцину. Нет системной работы власти, нет правил получения вакцин", - сказал он.

Илья Кива отметил, что за год пандемии все меры украинской власти были направлены не на борьбу с инфекцией, а на личное обогащение.

"На протяжении года власть сумела создать Фонд по борьбе с COVID-19, обокрасть регионы, пополнив этот фонд почти на 2 млрд долларов, и освоить эти средства под удобные схемы - там, где можно было обогатиться. Но для медиков ничего не было сделано, больницы не были оснащены, защита общества не была усилена", - сказал нардеп.

При этом он напомнил, что руководство Украины отвергло предложение по реальной защите населения.

"Мы уже говорили о возможности не только получения российской вакцины, но и о производстве её на украинских мощностях, что позволило бы обезопасить нацию. Но это было отброшено. Потому что для власти вакцинация – это не вопрос спасения жизни украинцев, это политическая манипуляция, которой власть продолжает заниматься, уничтожая украинцев. Это геноцид", - сказал Илья Кива.