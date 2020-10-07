Илья Кива: Пожары на Луганщине - это не стихийное бедствие, а результат преступления и попустительства

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Масштабные пожары в Луганской области являются следствием безнаказанных разворовываний и некомпетентности отдельных силовых структур. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

"Эти пожары являются попыткой сокрыть преступление - последствия незаконной вырубки леса, которые системно совершаются в последние 10 лет определённым бандформированием. Такие же бандформирования существуют и в Житомирской области и на Закарпатье, они ведут преступный бизнес на грабеже наших природных ресурсов и уничтожении экосистемы нашей страны. Это также следствие присутствия у власти болванов, аферистов, неучей, бездарей. Ведь СБУ руководит друг президента, участник "Квартал 95", которому лейтенантские погоны повесили перед назначением. СБУ нивелировали, превратив её в коммерческую организацию", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что соучастниками таких преступлений также являются и чиновники: "У нас и склады боеприпасов взрываются, когда существует недостача. Во времена Порошенко каждые полгода взрывались военные склады и забирали жизни людей. А с окончанием его каденции эти взрывы прекратились. Просто больше нечего уже воровать", - сказал он.

При этом нардеп исключил случайное возникновение пожаров и указал на необходимость активизации работы правоохранителей.

"Это не стихийные бедствия, это – последствия халатности, попустительства, саботажа и преступных действий отдельных чиновников, отдельных работников правоохранительных структур. Наши леса прекратят гореть тогда, когда правоохранительная система начнёт приводить на скамью подсудимых тех, кто вырубает лес, а потом поджигает его, чтобы сокрыть преступление!" - подытожил Илья Кива.