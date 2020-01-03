Илья Кива: Отказ властей от российской вакцины связан с желанием обогатиться и позицией третьих государств

Народный депутат Илья Кива Фото из открытых источников

Отказ украинских властей от регистрации и возможности производства российской вакцины от коронавируса связан с позицией иностранных партнёров и меркантильными соображениями. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"В начале 2020 года, когда во всем мире началась пандемия коронавируса и была нехватка средств защиты, Радуцкий со своими подельниками создал схему, вымыл весь госрезерв и обогатился. Сегодня они хотят обогатиться на вакцине. Им неудобна и невыгодна ситуация, что Украина наладит производство вакцины "Спутник V", которая прошла все испытания и зарекомендовала себя, как один из лучших препаратов по противодействию коронавирусу. Но где подобные Радуцкие и Ляшко будут зарабатывать, если вся страна будет знать себестоимость вакцины, производимой у нас. Ведь у них все связано с заработком", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что позиция по отказу от вакцины российского производства продиктована извне.

"Радуцкий и Ляшко выполняют задачу, поставленную посольством США – декларирование позиции, что Украины никогда, ни при каких обстоятельствах не будет покупать российскую вакцину. Украинцам сказали ждать у моря погоды, в то время, как Радуцкий подыскивает выгодный контракт, где бы он смог обогатиться, выполнить задачу посольство США", - сказал он.

По словам политика, такие действия являются предательством: "Это - преступная деятельность, от которой страдает украинский народ. Сегодня у власти аферисты, саботажники и предатели. Они исполняют волю своих иностранных хозяев и готовы проводить геноцид украинцев. Но хочу им напомнить, что у нас ежедневно от коронавируса умирает около 300 человек!" - подытожил Илья Кива.