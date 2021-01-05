Илья Кива о поставках российской вакцины: Это уже борьба за влияние, в которой власть выполняет программу геноцида

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Ситуация с поставками в Украину вакцины от коронавируса превращена в борьбу за влияние, в которой нынешняя власть - исполнители чужой воли. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"История поставок в Украину вакцины от коронавируса давно стала политической. Это противостояние, война за возможность влияния. Но эта война выливается в смерти украинцев. Наше здравоохранение за последние 7 лет было полностью уничтожено, порядка 50 тыс. медработников уволились за последний год. И это - стратегия по вымыванию медперсонала, ведь так легче уничтожать наше население. И непредоставление вакцины - также часть программы по стиранию нашей нации, которую реализовывает нынешняя власть", - сказал он.

Илья Кива напомнил, что в прошлом году представители власти оставили население без средств защиты, а сейчас блокируют доступ российской вакцины от коронавируса.

"Они нажились (на продаже средств защиты из госрезерва – Ред.), оголив страну перед опасностью. Сегодня они послушные исполнители стратегии, спущенной им из посольства США, и их задача – не допустить на украинский рынок эффективный препарат, который мог бы сохранить человеческие жизни. И это – преступление, связанное с предательством и саботажем, за которое их будут судить", - сказал нардеп.

При этом политик напомнил, что Виктор Медведчук договорился с президентом РФ не только о поставках, но и о возможности производства вакцины на украинских предприятиях.

"Мы бы могли уже сегодня производить эту вакцину, спасать наших людей и помогать другим странам…но сегодня украинцы оставлены один на один с болезнью, мы даже лишены возможности доезжать до больниц. Сегодня каждая жизнь на совести президента Зеленского и таких аферистов, как Радуцкий и Ляшко, которые не дают возможности спасать человеческие жизни", - подытожил Илья Кива.