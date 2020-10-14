Илья Кива: Казачество – это символ свободы для Украины

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Украинцы, являясь потомками свободолюбивых запорожских казаков, должны продолжить великое дело обретения свободы и независимости Украины. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидер Общественного движения "Патриоты – За Жизнь" Илья Кива заявил после возложения цветов к памятнику Богдану Хмельницкому по случаю Дня Украинского казачества.

"Хмельницкий – это величайший гетман освободительного движения нашей страны. 300 лет назад он, собрав Запорожское казацкое войско, освободил Левобережную Украину. И в нашей стране воцарился мир. Сейчас, помня историю, будучи предками великих свободолюбивых людей, мы – православные потомки казаков, украинцы, - чтим и помним. И мы сделаем все, чтобы наша Украины действительно обрела независимость, возродилась из руин и пепла и была свободной. Нам нужна свободная страна, в которой наши дети будут расти гордыми и счастливыми", - сказал он.

Илья Кива также подчеркнул, что казачество – это символ свободы для Украины.

"Мир – это то, чего мы будем добиваться для наших детей и нашей страны. И свобода – неотъемлемая наша часть. Поэтому сегодня мы, "Патриоты – За жизнь", празднуем этот праздник, будучи христианами, православными, будучи украинцами, будучи защитниками нашей Родины. Помните историю, чтите своих предков и боритесь за свободу", - отметил нардеп.

В свою очередь соучредитель движения, народный депутат Виктор Черный поздравил всех с Днем казацкой славы, Днем защитника, и Днем Покровы.

"Сегодня по всей стране члены нашего движения празднуют, мы также возложим цветы к могиле великого казака-характерника Ивана Сирко. Мы чествуем наших предков, отдаём дань памяти их подвигам. В Гимне Украине четко сказано, что мы все братья казацкого рода. И эти великие люди сделали все возможное для того, чтобы мы жили в свободной Украине", - подчеркнул он.