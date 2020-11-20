Илон Маск раскрыл подробности о жилье для первых людей на Марсе

Илон Маск у ракеты-носителя Falcon 9 SpaceX

Сначала новоиспеченные "марсиане" будут жить в стеклянных куполах

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск раскрыл подробности о жизни первых людей на Марсе. Он считает, что люди на Красной планете будут жить во временных конструкциях. Об этом Илон Маск рассказал в Twitter.

"Сначала жизнь в стеклянных куполах. В конце концов они будут терраформированы для поддержания жизни, как на Земле", - написал Маск, отвечая на вопрос пользователя о жизни людей на Марсе.

Впервые Маск рассказал о терраформирование на Красной планете в 2014 году. По его мнению, это может ускорить пригодность для проживания на Марсе.

"Терраформирование будет слишком медленным, чтобы быть актуальным в нашей жизни. Однако мы можем создать человеческую базу на Марсе в течение своей жизни", - добавил Маск.

Гендиректор компании SpaceX выразил надежду, что к 2050 году на Марсе будут находиться один миллион человек.

Терраформирование - это изменение климатических условий планеты, спутника или же иного космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений.

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Ранее сообщалось, что генеральный директор компании SpaceX Илон Маск раскрыл свои планы по стройки на Марсе города, которое полностью будет независимым от планеты Земля.