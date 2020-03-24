IKEA снова не откроется в Украине в обещанные сроки

Сейчас компания ищет новые даты открытия

Шведская компания IKEA не сможет выйти на украинский рынок через указания ВОЗ в отношении распространения пандемии коронавирус в мире. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”

В компании отметили, что они анализируют следующие шаги и возможные даты запуска бренда в Украине.

"Мы подтверждаем свою приверженность Украине и планы по выходу на украинский рынок, поэтому в связи с пандемией коронавируса анализируем возможные временные рамки и последующие шаги", - заявили в компании.

Ранее в компании сообщали о намерениях запуститься в Украине весной 2020 года.

"В течение этой чрезвычайной ситуации IKEA по всему миру придерживается указаний соответствующих органов государственной власти и Всемирной организации здравоохранения, ведь безопасность сотрудников, покупателей и партнеров является безусловным приоритетом", - резюмировали в комментарии.

Ранее шведский мебельный концерн IKEA заявлял, что заплатит 46 млн долларов родителям двухлетнего Джозефа Дудека, который погиб в результате падения комода.