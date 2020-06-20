Игорь Суркис: Кондитер ограбил киевское "Динамо"

Бизнесмен, президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис Фото: Пресс-служба УПЛ

Бизнесмен, президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в финансовых проблемах своей семьи и клуба

Процедура bail-in, в рамках которой были национализированы вклады семьи Суркисов в "ПриватБанке", была несправедливой, за процессами, связанными с национализацией финучреждения, стоял бывший президент Украины Петр Порошенко.

Об этом заявил предприниматель, президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис, отвечая на вопросы ведущих проекта "ТаТоТаке".

Суркис отметил, что бюджет "Динамо" сейчас составляет $30–35 млн, хотя несколько лет назад был вдвое больше. Одной из причин, по словам президента ФК, стал процесс bail-in – изъятие в капитал национализированного "ПриватБанка" вкладов лиц, признанных связанными с экс-владельцем финучреждения Игорем Коломойским.

"Кондитера (одно из прозвищ Порошенко, – ред.) спросите, который, я считаю, ограбил киевское "Динамо". Связали нас с Коломойским. А мы были всего-навсего вкладчиками, как 16 или 17 миллионов человек. Решили таким образом что-то себе забрать", – заявил Суркис.

Он недоумевает, почему процедура коснулась одной из дочерей, а другую дочь не затронула; также деньги не забрали у его супруги, зато бывшая супруга его брата Григория, с которой тот в разводе более 40 лет, была признана связанным с "ПриватБанком" лицом.

Суркис признал, что владеет 8,33% акций телеканала "1+1", конечным бенефициаром которого является Коломойский, однако, по мнению бизнесмена, это не делало их партнерами в "ПриватБанке".

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами "ПриватБанка", в связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка.

Суркисы оспаривали включение их в процедуру bail-in в судах.

В мае 2018 года Верховный Суд Украины отказал Нацбанку и “ПриватБанку” в удовлетворении иска по делу о ФК "Динамо Киев". Истцы просили суд признать, что футбольный клуб связан с "ПриватБанком".

В феврале 2020 года Печерский райсуд Киева обязал "ПриватБанк" компенсировать британским компаниям Суркисов средства, которые они в 2012–2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Большая палата Верховного Суда 15 июня частично удовлетворила кассационную жалобу Нацбанка, Кабинета Министров и "ПриватБанка", отменив решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов.



