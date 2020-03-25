Игнорируют запрет: В Киеве продолжают торговать шаурмой и кофе – инспекция ZIK

Инспекция киосков с кофе и шаурмой Фото - скриншот

Пищу готовят в ужасных антисанитарных условиях

В Киеве, несмотря на запрет из-за угрозы распространения эпидемии коронавіруса, продолжают торговать кофе и шаурмой из ларьков, где полная антисанитария.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондентка Алла Жизневская.

В прямом эфире Алла Жизневская сделала заказ в киоске с шаурмой, а когда его начали готовить, журналистка поинтересовалась у продавщицы в этом пункте продажи, у которого даже успела собраться небольшая очередь покупателей, известно ли ей о том, что отныне торговать шаурмой запрещено. Однако женщина, которая еще минуту назад принимала заказ, решила сбежать от вопросов журналистки.

Алла Жизневская догнала женщину и начала расспрашивать, пользуется ли она перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты. Но в ответ женщина пыталась грубо вытолкать журналистку. Такое ее поведение стало понятным после того, как Алла Жизневская показала условия, в которых просто опасно готовить еду, – грязь, ничем не прикрытые и не промаркированные продукты, непомытая посуда, отсутствие проточной воды, где можно было бы мыть руки.

Продавщица, кроме той маски, которая была на ней, показала еще одну и несколько одноразовых шапочек. Других средств защиты у нее не оказалось. А вместо антисептика для рук женщина показала емкость с хлором для мытья поверхностей.

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Алла Жизневская также зафиксировала, что в столице сейчас, несмотря на запрет, работают киоски, в которых готовят кофе.

Напомним, в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля. Такое решение приняли во время заседания Кабинета министров Украины сегодня, 25 марта.

Кабинет министров одобрил выделение жилищных субсидий категории граждан, которые потеряли работу из-за введения карантина.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.