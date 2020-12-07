Идея "карантина выходного дня" с самого начала была научно необоснованной, – профессор Амосова

Карантин на выходных не дал результатов, потому что и сами украинцы плохо его придерживались

К сожалению, с самого начала идея введения "карантина выходного дня" была совершенно необоснованной в научном плане.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK заявила врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

"Мне не меньше руководителей нашей страны хотелось бы, чтобы "карантин выходного дня" подействовал. Но, к сожалению, с самого начала эта идея была абсолютно необоснованной в научном плане, и об этом много говорили, не говоря уже о том, насколько плохо соблюдали украинцы этот карантин", – отметила Екатерина Амосова.

Она также прокомментировала заявление премьера Шмыгаля о том, что уменьшение количества больных коронавирусом в Украине за последние сутки связано с введением карантина на выходных. По словам Амосовой, большая половина выявленных случаев COVID-19 в Украине – результаты недельной давности.

"То есть их можно искусственно подтянуть на определенный день, а можно задержать сейчас и подтянуть ближе к новому году, когда все уже согласятся на карантин", – прокомментировала профессор.

Кроме того Амосова обратила внимание на уменьшение количества тестирований за прошедшую неделю, что также отразилось на количестве новых случаев, а также на увеличении положительных случаев коронавируса. В частности, добавила она, показатель положительных тестов в Киеве увеличился с 35% до 68%.

"Поэтому эти цифры у меня вызывают большой скепсис. К сожалению", - отметила Екатерина Амосова.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "карантин выходного дня" и штрафы поспособствовали снижению количества новых случаев коронавируса в Украине.

Отметим, что Кабинет Министров на заседании в среду, 2 декабря, отменил в Украине "карантин выходного дня". Пока в Украине и в будни, и на выходные будут действовать правила "оранжевой" карантинной зоны.

Добавим, по состоянию на утро 7 декабря в Украине лабораторно подтверждены 821 947 случаев коронавируса COVID-19. За последние сутки зафиксировали 8641 новый случай заражения, выздоровели 5123 пациента, а жертвами болезни стали 145 человек.