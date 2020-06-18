Идет банальное разворовывание средств из Фонда для борьбы с COVID-19, – Охрименко о продлении карантина

Александр Охрименко Фото - скриншот

В Украине увеличится уровень "теневой" экономики, прогнозирует эксперт

Сегодня идет банальное разворовывание средств из Фонда для борьбы с коронавирусом, поэтому в Украине и продлили карантин.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт прокомментировал решение Кабмина относительно продолжения адаптивного карантина в Украине до конца июля и ответил на вопрос ведущего, как в этой ситуации выживать представителям малого и среднего бизнеса. С его слов, люди переходят работать в "тень", поэтому он прогнозирует, что "теневая" экономика будет больше развиваться, будет больше контрабанды.

"Эта комедия уже всем надоела, и то, что вытворяет правительство, – они занимаются банальным хищением денег из Фонда для борьбы с коронавирусом, поэтому и продолжили… Поскольку они воруют, то, конечно, люди налоги не платят, должны же как-то выживать", – считает Александр Охрименко.

Эксперт обратил внимание на еще одну проблему – те, в чьи функции входят проверки соблюдения требований, берут взятки.

Новости по теме: Израиль получит первые вакцины от коронавируса уже в декабре

Как сообщалось, 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса адаптивный карантин в Украине продлили до конца июля.

По состоянию на утро 17 июня в Украине подтвердили 33 234 случая коронавирусной инфекции, из которых 14 942 пациента выздоровели, а умерло 943 человека. За последние сутки зафиксировали 758 новых случаев COVID-19.