Ибупрофен при коронавирусе принимать нельзя, - Минздрав Франции

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Некоторые противовоспалительные средства могут спровоцировать осложнения

В случае заражения коронавирусом прием ибупрофена, кортизона и других нестероидных противовоспалительных средств может спровоцировать осложнение от инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран в Twitter.

"Прием противовоспалительных препаратов (ибупрофен, кортизон, ...) может стать фактором ухудшения инфекции. Если у вас лихорадка, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты или сомневаетесь, обратитесь за консультацией к врачу", - говорится в сообщении.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Кроме этого, по информации газеты Le Monde, прием нестероидных противовоспалительных средств может привести к тяжелым осложнениям у людей любого возраста.

В то же время The Guardian со ссылкой на медиков отметили, что противовоспалительные препараты могут навредить людям с инфекционными заболеваниями, ведь такие лекарства способны уменьшать реакцию иммунной системы организма.

Напомним, по состоянию на утро 15 марта в Украине официально подтверждены три случая заражения коронавирусом. Кроме этого, до Центра общественного здоровья’я Минздрав поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 из шести областей страны.