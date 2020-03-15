live
Новости » Общество Читати новину українською

Ибупрофен при коронавирусе принимать нельзя, - Минздрав Франции

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Некоторые противовоспалительные средства могут спровоцировать осложнения

В случае заражения коронавирусом прием ибупрофена, кортизона и других нестероидных противовоспалительных средств может спровоцировать осложнение от инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран в Twitter.

"Прием противовоспалительных препаратов (ибупрофен, кортизон, ...) может стать фактором ухудшения инфекции. Если у вас лихорадка, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты или сомневаетесь, обратитесь за консультацией к врачу", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по информации газеты Le Monde, прием нестероидных противовоспалительных средств может привести к тяжелым осложнениям у людей любого возраста.

В то же время The Guardian со ссылкой на медиков отметили, что противовоспалительные препараты могут навредить людям с инфекционными заболеваниями, ведь такие лекарства способны уменьшать реакцию иммунной системы организма.

Напомним, по состоянию на утро 15 марта в Украине официально подтверждены три случая заражения коронавирусом. Кроме этого, до Центра общественного здоровья’я Минздрав поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 из шести областей страны.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Железный Арни" подал в суд на российскую компанию, использовавшую его лицо для работа Пресс-служба Окружного админсуда Киева удалит уведомление об иске Гончарука Ни одного документа под названием "диплом" Супрун так и не предоставила, – адвокат Гаагский трибунал подтвердил юрисдикцию в иске Украины к РФ
Loading...

программы канала ZIK

Спецборт за украинцами. Лихорадка экономики. Новый режим работы ВРУ | Детали недели | 14.03.20
Макс Бужанский | HARD с Влащенко | 11.03.20
Украина закрывает границы. Мир на пороге финансового кризиса | Детали дня | 13.03.20
Народ против | Порошенко на допрос. Мировой кризис. Контрабанда в Украине | 12.03.2020
Быть ли чрезвычайному положению в Украине? | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Порошенко в розыск. Паника в Украине | Ток-шоу