Хватит судить, кто "правильно" чтит память наших предков, а кто нет, - открытое письмо Центра Холокоста "Бабий Яр"

Мемориал в Бабьем Яру Фото из открытых источников

С сентября 1941 года до конца сентября 1943-го в Бабьем Яру происходили регулярные расстрелы и захоронения, которые проводили органы нацистской полиции безопасности и айзантцгрупи СД вместе с военной и гражданской властью Киева. Жертвами нацистов стали евреи, цыгане, украинские националисты, советские военнопленные, пациенты психиатрической больницы и другие группы, которых считали врагами. В годовщину трагедии команда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" опубликовала открытое письмо к общественности.

Приводим его текст дословно:

В сентябре – очередная годовщина ужасной трагедии в Бабьем Яру. Трагедии, которая произошла в Киеве, но которая до сих пор заставляет содрогаться весь мир.

Для всех людей, которые мыслят в категориях гуманизма, это время памятования жертв трагедии Бабьего Яра, Холокоста и тоталитаризма.

Для команды Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" это тоже особый период. Готовясь к годовщине, мы находимся не только во времени активной работы, но также в раздумьях относительно тех общественных процессов, которые происходят вокруг проекта.

Как проект, призванный достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста, мы уже сделали заметную работу.

Наработан исторический нарратив, который признан мировым научным сообществом. Проводятся исследования, которые позволили сделать целый ряд важных научных открытий.

Ко времени колоссальная работа по диджитализации и обнародования огромного массива исторических архивов периода Второй мировой, которые до сих пор были закрыты.

Но неудивительно, что несмотря на всю важность такой работы, вокруг Бабьего Яра и Мемориального центра идут дискуссии и высказываются разные мнения. Ведь Бабий Яр, Холокост и тоталитаризм как таковой – это очень болезненные и очень важные общественные темы.

Мы с пониманием относимся к этому. Для нас главное, чтобы причиной сопротивления не были сугубо конкурентные мотивы, именно это вызывает тревогу.

Когда происходит противопоставление одних людей другим.

Когда происходит разграничение людей по определенным признакам.

Когда происходят попытки унижения и дискредитации.

Это превосходство, эти попытки судить, кто "правильно" чтит память наших предков, а кто-нет, фактически является знаковой ситуацией, является той незаметной точкой, с которой и начинаются все подобные трагедии, базирующиеся на сегрегации по признакам национальности, веры, цвета кожи, языка и тому подобное. Или же основываются на модной ныне "теории заговора".

Однако чтобы подобные трагедии никогда не повторялись, каждый из нас может что-то делать.

По меньшей мере - это то, что произошло в Бабьем Яру в 1941-1943 годы и почему так произошло. Отслеживать ростки подобных проявлений в самом их начале и бороться с ними. Рассказывать об этом детям, хранить память для следующих поколений.

И мы призываем к этому всех. "Никогда снова" – это европейское лозунг о Второй мировой войны является лозунгом и Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".

К большому сожалению, вокруг трагедии Бабьего Яра и самого этого места сегодня происходят попытки создать противостояние там, где его нет.

На наш проект навешивают много ярлыков. Но мы ни на кого не будем навешивать ярлыки.

Нашу работу пытаются осквернить и унизить. Но мы не будем никого поносить и унижать.

Цель Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" – превратить Бабий Яр с места забвения трагедии на место достойной памяти каждого, кто там погиб – евреев, украинцев, цыган, людей разных национальностей.

Мы стремимся, чтобы все эти люди наконец получили имена, а не были, как сейчас, просто составляющей цифры.

Мы хотим создать Мемориальный Центр, который станет заметным в мире центром исследования Холокоста. Который будет Мемориалом для посетителей 21 века, к которому будут приходить и приезжать сверстники наших детей, внуков и правнуков.

Мы понимаем, что делаем очень сложный проект в чрезвычайно чувствительной теме. Более того, мы делаем его в чрезвычайно сложное время, когда фактически идет война против нашей страны, когда очередной тоталитаризм, на этот раз кремлевской, пытается уничтожить независимую Украину. При этом мы твердо стоим на наших принципах и ценностях.

Это – ценность каждого человека.

Это – неприятие тоталитаризма в любых его проявлениях.

Это – память о каждом, кто погиб.

Это – любовь к людям.

И наконец, это – открытость.

Мемориал – чрезвычайно важный проект, и мы хотим сделать его как можно лучше. А для этого его стоит делать всем вместе.

Поэтому, несмотря на всю критику в наш адрес, несмотря на любые нападки, мы остаемся открытыми для того, чтобы объединяться с другими людьми, которым эта трагедия болит так же, как и нам, и которые хотят достойно почтить память жертв.

Такой подход поддерживается и всем международным составом Наблюдательного совета Мемориала. Уже осенью заработает Общественный Совет, в состав которого войдут несколько десятков лидеров различных сред. Общественный Совет должен стать эффективным органом, который обеспечит качество и глубину необходимой дискуссии и общественный контроль за реализацией проекта.

Мы также готовы создавать другие платформы и входить в состав других инициатив по тематике, над которой мы работаем.

Мы открыты.

Мы будем оставаться открытыми.

Присоединяйтесь.