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Hubble показал самое большое кольцо Эйнштейна во Вселенной

Кольцо Эйнштейна Фото из открытых источников

Кольцо находится в Южном полушарии созвездия печь

Телескоп Hubble сделал снимок самого большого из известных колец Эйнштейна GAL-CLUS-022058s, который находится в южном полушарии созвездия Печь. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории.

Отмечается, что GAL-CLUS-022058s является крупнейшим и одним из самых полных колец Эйнштейна, которое было найдено во Вселенной.

Впервые предложена физиком Альбертом Эйнштейном в его общей теории относительности необычная форма этого объекта может быть объяснена процессом, который называется гравитационной линзой.

Именно теория относительности Эйнштейна предполагает, что тела деформируют пространство-время вокруг себя, что приводит к отклонению лучей света.

Отмечается, что этот эффект может наблюдаться только у очень массивных объектов, таких как GAL-CLUS-022058s.

Кольца Эйнштейна — тип гравитационных линз, который имеет место, когда наблюдатель находится точно на одной прямой с источником гравитационного поля и источником света за ним. Кольца Эйнштейна названы по имени одного из виднейших физиков XX века Альберта Эйнштейна, предсказавшего явление гравитационного линзирования в общей теории относительности.

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Напомним, ученые с помощью телескопа Hubble сделали снимки галактики NGC 1792 из созвездия Голубь, известной как звездная кузница.

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