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Hubble показал активную галактику Циркуль

Галактика Циркуль Фото из открытых источников

Галактика расположена от Земли на расстоянии в 13 миллионов световых лет

Телескоп Hubble сделал снимок галактики Циркуль, расположенной в одноименном созвездии. Об этом сообщают в обсерватории.

Галактика расположена от Земли на расстоянии в 13 миллионов световых лет, и находится в южной части созвездия Циркуль.

Отмечается, что спиральная галактика Циркуль является вторым типом сейфертовской галактики. Эти модели галактик имеют компактные центры и, как считается, также содержат массивные черные дыры.

Сами сейфертовские галактики являются частью более крупного класса объектов, называемых активными ядрами галактик или AGN.

AGN, в свою очередь, могут выталкивать газ из центров своих галактик, выбрасывая его в космос с феноменальной скоростью.

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Ранее сообщалось, что телескоп Hubble сделал снимок крупнейшего из известных колец Эйнштейна GAL-CLUS-022058s, которое находится в южном полушарии созвездия Печь.

 

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