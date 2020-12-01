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Хорватия изменила условия въезда для украинцев

Фото из открытых источников

Запрет на въезд в Хорватию не будет распространяться на украинцев с действительным видом на жительство в странах ЕС

Правительство Хорватии решило ужесточить с 1 по 15 декабря правила пересечения границы для иностранных граждан, в том числе украинцев. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Хорватии в Facebook.

В частности, запрет на въезд в Хорватию не будет распространяться на украинцев с действительным видом на жительство в странах ЕС, которые прибывают в Хорватию непосредственно из стран ЕС, входящих в "зеленый список". В то же время в Хорватию смогут попасть украинцы с видом на жительство, путешествующие транзитом.

Для остальных украинцев, которые едут в страну из ЕС, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который был сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия на границу, или при условии самоизоляции до сдачи ПЦР-теста на территории Хорватии.

Вместе с тем в Хорватию из Украины смогут въезжать:

  • медики, исследователи и работники по уходу за пожилыми людьми при условии отрицательного ПЦР-теста;
  • пограничники;
  • работники транспортной отрасли;
  • дипломаты, военные, правоохранители, работники гуманитарной сферы или лица гражданской защиты при исполнении обязанностей, сотрудники международных организаций;
  • лица, путешествующие транзитом, при условии выезда из страны в течение 12 часов;
  • ученики или студенты учебных заведений;
  • моряки при условии отрицательного ПЦР-теста;
  • лица, имеющие неотложные личные/семейные причины, деловые причины или иные экономические интересы при условии отрицательного ПЦР-теста.

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Напомним, недавно Министерство здравоохранения обновило перечень стран красной и зеленой зон по распространению коронавирусной болезни COVID-19. Хорватия попала в красную зону.

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