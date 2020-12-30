Хомчак считает активные военные действия на Донбассе "более легким" вариантом для его возвращения
По словам главы ВСУ, сейчас возникает единственный вопрос, готовы ли украинцы к активной фазе на Донбассе
Было бы проще для украинских военных если бы дали команду "вперед". Об этом в интервью "Обозревателю" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, комментируя ситуацию по разрешению конфликта на Донбассе.
По словам главы ВСУ, сейчас возникает единственный вопрос, готовы ли украинцы к активной фазе на Донбассе.
"Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед" и мы пошли, но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Посмотрите, только что-то произошло, погибли люди, все требуют "головы" виновных", - сказал Хомчак.
Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что пока чисто военного решения вопроса по Донбассу нет.