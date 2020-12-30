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Хомчак считает активные военные действия на Донбассе "более легким" вариантом для его возвращения

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак Фото из открытых источников

По словам главы ВСУ, сейчас возникает единственный вопрос, готовы ли украинцы к активной фазе на Донбассе

Было бы проще для украинских военных если бы дали команду "вперед". Об этом в интервью "Обозревателю" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, комментируя ситуацию по разрешению конфликта на Донбассе.

По словам главы ВСУ, сейчас возникает единственный вопрос, готовы ли украинцы к активной фазе на Донбассе.

"Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед" и мы пошли, но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Посмотрите, только что-то произошло, погибли люди, все требуют "головы" виновных", - сказал Хомчак.

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Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что пока чисто военного решения вопроса по Донбассу нет.

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