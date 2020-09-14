Главнокомандующий ВСУ Хомчак преодолел COVID-19

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак Фото из открытых источников

С выздоровлением его поздравил лично президент Зеленский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел после коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака с выздоровлением от COVID-19”, - говорится в сообщении.

В свою очередь Руслан Хомчак сообщил, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения Операции объединенных сил стабильно контролируемая. В то же время он сообщил, что 11 человек из зоны проведения ООС – активные больные COVID-19 – проходят лечение дома, а 43 человека находятся на самоизоляции. Среди них-представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

Напомним, о том, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заболел коронавирусом COVID-19, стало известно на прошлой неделе. Он находился на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано 2462 новых случая коронавирус, 650 пациентов побороли болезнь, а 33 человека умерли.