Хочу не на Банковой в Киеве, а на Артема в Донецке сказать, что мир в Украине наступил, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с новогодним поздравлением Скриншот с видео

2020 год напомнил Украине, что такое тишина, когда не стреляют, когда нет потерь. 158 дней прекращения огня на Донбассе – это самое долгое перемирие.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время новогоднего поздравления, трансляцию которого вел телеканал ZIK.

"И самое главное – этот год напомнил нам, что такое тишина, слова "Сегодня не стреляли", дни, когда в новостях говорят: "За сутки нет потерь"; недели, когда матери, жены и дети не плачут; месяцы, когда наши военные не гибнут. 158 дней прекращения огня на Донбассе – дольше всего с начала войны. 158 дней перемирия – не безупречного, да, и это правда, да разве из-за этого не нужного? Нет, и это также правда", – сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что в 2021 году Украина будет отмечать 30-летие независимости.

"Мы – великий народ, мы имеем храбрость Святослава, величие Владимира, мудрость Ярослава. У нас есть Шевченко, более того, у нас есть два Шевченко, и быть президентом такого прекрасного народа – это большая гордость и очень большая ответственность. Я буду делать все, чтоб и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза. Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать: "Крым – это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте, на украинском песке украинского пляжа украинской Ялты", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины на русском языке обратился к украинским гражданам, проживающим на временно неподконтрольных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени, и уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил, но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе – как одна семья, как один народ, как одна страна. Поэтому Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами!" – призвал Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в обществе детей поздравил украинцев с новым 2021 годом.