Херсонский порт официально передали в концессию: Что это означает

Херсонский порт. Фото uk.wikipedia.org

По словам Криклия, это позволит создать новые рабочие места и улучшит инфраструктуру региона

В пятницу, 26 июня, в концессию был передан Херсонский морской торговый порт, а компанию-концессионера обязали инвестировать в развитие объекта сотни миллионов гривен. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

"Первый концессионный договор морского порта заключен. Сегодня в присутствии Президента передано в концессию первый масштабный объект в Украине - Херсонский морской торговый порт", – отметил министр.

По словам Криклия, передача порта во временную эксплуатацию ООО "Рисоил-Херсон" позволит сохранить и создать рабочие места, а также улучшить благосостояние города и региона. Кроме этого, добавил министр, это создаст благоприятные условия для роста экономики.

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"Компания-концессионер ООО "Рисоіл-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Еще более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру. Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030-м концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн", – пояснил Криклий.

Кроме этого, "Рисоил-Херсон" частично профинансирует капремонт дороги на пути к порту и новую площадку для стоянки грузовиков на въезде в город.

Напомним, в мае Верховный суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда и разрешил продлить концессию Херсонского морского порта.