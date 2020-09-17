Хасиды отправились в другие области Украины, чтобы пересечь границу

Около тысячи хасидов-паломников направляясь в Умань застряли на белорусско-украинской границе TUT.BY.

Паломники-хасиды отправились в сторону Житомирской и Ровенской областей

Хасиды, которые застряли на украинско-белорусской границе в Новых Яриловичах, решили попробовать перейти государственную границу Украины через пункты пропуска в других областях. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, паломники-хасиды отправились в сторону Житомирской и Ровенской областей, что спровоцировало значительные пробки и остановку движения транспорта из-за очередей.

Однако, около тысячи хасидов остаются в буферной зоне около черниговского пункта пропуска "Новые Яриловичи".

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Напомним, на этой неделе на белорусско-украинской границе застряли более полутора тысяч паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана. Количество человек на границе постоянно увеличивается.

Впоследствии на эту ситуацию отреагировали в Государственной пограничной службе Украины и пригрозили паломникам ответственностью.

Отметим, иностранцев не пропускают на территорию Украины из-за риска распространения COVID-19. Ранее у шести хасидов, которые приехали в Умань для празднования Рош ха-Шана обнаружили заражение коронавирусом.