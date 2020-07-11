Харьковской области позволили ослабить карантин, в 6 регионах это невозможно

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Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается преимущественно в западных областях

По состоянию на 11 июля Харьковская область может ослабить карантинные ограничения, однако шесть областей остаются не готовыми к этому. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, сейчас к ослаблению карантина не готовы такие области:

Волынская;

Донецка;

Закарпатская;

Ровенская;

Тернопольская;

Черниговская.

Как отмечается, в Донецкой и Черниговской областях пациентов недостаточно тестируют на COVID-19. Тогда как в Тернопольской области превышен показатель динамики. Также неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Волынской, Закарпатской и Ровенской областях. Кроме этого, на Закарпатье заполнены больше половины коек в больницах.

Заметим, для ослабления карантина регионы должны отвечать четырем основным критериям. В частности, учитывается загруженность мест в больницах, которая должна быть меньше 50 процентов. Также области должны проводить больше 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения. В то же время выявления болезни не должно превышать 11 процентов, а динамика заболеваемости – не более 10 процентов.

Напомним, по состоянию на 10 июля к ослаблению карантина не были готовы семь регионов Украины, среди которых была Харьковская область. Накануне "черный список" покинула Ивано-Франковская область.