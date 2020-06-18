Харьковский суд во второй раз отменил решение горсовета относительно переименования проспекта в честь маршала Жукова

Первая попытка переименовать проспект была в 2019 году

Пикет активистов возле харьковского админсуда Фото: Укринформ Пикет активистов возле харьковского админсуда Фото: Укринформ Пикет активистов возле харьковского админсуда Фото: Укринформ Пикет активистов возле харьковского админсуда Фото: Укринформ Пикет активистов возле харьковского админсуда Фото: Укринформ Пикет активистов возле харьковского админсуда Фото: Укринформ Пикет активистов возле харьковского админсуда Фото: Укринформ

Харьковский окружной административный суд во второй раз отменил решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Об этом пишет Укринформ.

"По иску ВО "Свобода" рассмотрено решение Харьковского горсовета от 26 февраля о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Это решение отменено, поскольку оно признано противоправным", - сообщили в суде.

Отметим, впервые Харьковский городской совет проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова 19 июня 2019 года. Тогда суд также встал на сторону активистов и отменил решение совета.

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Позже, 26 февраля 2020 года в Харькове, на сессии городского совета, депутаты проголосовали за возвращение нынешнему проспекту Григоренко старого названия в честь маршала Жукова.

По словам секретаря городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексея Хорошковатого, просьбу о возврате проспекта Жукова выдвинули ветеранские организации, которые отметили, что имя маршала связано с рядом исторических событий в Украине, в том числе в Харькове, во время Второй мировой войны.